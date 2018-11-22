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      "Пока Керченский мост не упал": кремлевские оккупанты выпустили марку с незаконным строением

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      Крымский мост
      Крымский мост

      В Москве устроили торжественную презентацию почтовой марки с изображением Крымского моста, который незаконно построили в аннексированном Крыму.

      Об этом сообщает местное издание "Керчь.ФМ".

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      Марку пустили в оборот еще 6 ноября, однако по неизвестным причинам в Московском Гостином дворе ее презентовали только сейчас.

      Напечатали марок с "грандиозным" архитектурным сооружением, которое может вот-вот может треснуть, 230 тысяч. Также представили тематические конверты. Их даже увеличили, чтобы изобразить мост полностью.

      Напомним, накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц показали фото, на которых видно, как Крымский мост смещается. Также в ведомстве отметили, что на переправе есть несколько критических участков, на которых собственно и происходят эти процессы. По данным МинВОТ, опасные участки наблюдаются и на острове Тузла.

      Российский ученый Юрий Медовар заявил, что Керченский мост был политическим проектом, обреченным на неудачу, его строили для президента России Владимира Путина. Однако неизбежным является опасный процесс с проседанием незаконно построенного моста.

      Официальная же Москва убеждает, что вышеупомянутая информация является мифом. Мол, Крымский мост "будет стоять вечно".

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
      Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Теги: Крымский мост Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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