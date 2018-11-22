Какое безнадежное будущее ожидает Крымский мост: эксперт пояснил причины катастрофы

Прежде всего, оккупанты для строительства Крымского моста выбрали неудачное место. В то же время говорить о компетентности специалистов, его строивших, очень мало оснований. Следовательно, с проседанием Крымского моста уже ничего нельзя сделать, и сооружение может еще сильнее просесть или даже перекоситься в разные стороны.

Такое мнение высказал автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский, передает "Обозреватель".

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В частности, он отметил, что для строительства "проекта тысячелетия" россияне выбрали самое неудачное место по геологическим и сейсмическим условиям.

Еще в свое время я предлагал строительство моста немного севернее паромной переправы в узком месте пролива, который должен соединить Крым с косой Чушка на российском берегу. Там геология больше подходит к подобным сооружениям. Понимаете, чем южнее, тем глубже располагаются коренные почвы,

– отметил специалист.

По его словам, ближе к острову Тузла располагается сеть глубоких грязевых вулканов ,

"Они могут "дышать", вызывая колебания почвы", – пояснил инженер.

В то же время он подчеркнул, что даже в России специалисты говорят о недолговечности моста.

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"В месте, где проложен Крымский мост, глубина достигает 80 метров, правда сейчас технологии позволяют спокойно бурить сваи на глубине в 60 метров. А на той глубине, даже с помощью новых установок, бурить очень проблематично ", – добавляет Росновский.

Как отмечает мостостроитель, при столь большом финансировании проектировщики могли построить действительно качественный мост, "но, поскольку есть такие просадки, следовательно, специалисты плохи ".

Кроме того Росновский считает, что с проседанием Крымского моста уже ничего нельзя поделать.

Это приведет к разрушению моста, он может и сильнее проседать, и перекашиваться в разные стороны, и затем весной пойдет ледоход, который может на опоры влиять,

– подытожил эксперт.

Напомним, накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц показали фото, на которых видно, как Крымский мост смещается . Также в ведомстве отметили, что на переправе есть несколько критических участков, на которых собственно и происходят эти процессы. По данным МинТОТ, опасные участки наблюдаются и на острове Тузла.



В России, в свою очередь, заявили, что вышеупомянутая информация является мифом. По их убеждению, Крымский мост "будет стоять вечно".

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.