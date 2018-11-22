04:27
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Какое безнадежное будущее ожидает Крымский мост: эксперт пояснил причины катастрофы

      27 Читати новину українською
      Инженер пояснил, почему Крымский мост обречен на катастрофу
      Инженер пояснил, почему Крымский мост обречен на катастрофу / "КерчьИнфо"

      Прежде всего, оккупанты для строительства Крымского моста выбрали неудачное место. В то же время говорить о компетентности специалистов, его строивших, очень мало оснований. Следовательно, с проседанием Крымского моста уже ничего нельзя сделать, и сооружение может еще сильнее просесть или даже перекоситься в разные стороны.

      Такое мнение высказал автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский, передает "Обозреватель".

      Читайте также:  Крымский мост рухнул: в сети вспомнили историческое событие

      В частности, он отметил, что для строительства "проекта тысячелетия" россияне выбрали самое неудачное место по геологическим и сейсмическим условиям.

      Еще в свое время я предлагал строительство моста немного севернее паромной переправы в узком месте пролива, который должен соединить Крым с косой Чушка на российском берегу. Там геология больше подходит к подобным сооружениям. Понимаете, чем южнее, тем глубже располагаются коренные почвы,
      – отметил специалист.

      По его словам, ближе к острову Тузла располагается сеть глубоких грязевых вулканов ,

      "Они могут "дышать", вызывая колебания почвы", – пояснил инженер.

      В то же время он подчеркнул, что даже в России специалисты говорят о недолговечности моста.

      Читайте также:  Крымский мост может треснуть, – российский ученый

      "В месте, где проложен Крымский мост, глубина достигает 80 метров, правда сейчас технологии позволяют спокойно бурить сваи на глубине в 60 метров. А на той глубине, даже с помощью новых установок, бурить очень проблематично", – добавляет Росновский.

      Как отмечает мостостроитель, при столь большом финансировании проектировщики могли построить действительно качественный мост, "но, поскольку есть такие просадки, следовательно, специалисты плохи".

      Кроме того Росновский считает, что с проседанием Крымского моста уже ничего нельзя поделать.

      Это приведет к разрушению моста, он может и сильнее проседать, и перекашиваться в разные стороны, и затем весной пойдет ледоход, который может на опоры влиять,
      – подытожил эксперт.

      Напомним, накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц показали фото, на которых видно, как Крымский мост смещается . Также в ведомстве отметили, что на переправе есть несколько критических участков, на которых собственно и происходят эти процессы. По данным МинТОТ, опасные участки наблюдаются и на острове Тузла.

      В России, в свою очередь, заявили, что вышеупомянутая информация является мифом. По их убеждению, Крымский мост "будет стоять вечно".

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      ЧП, случавшиеся с и из-за крымского моста:
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук