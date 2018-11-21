Крымский мост может треснуть, – российский ученый

Керченский мост был политическим проектом, обреченным на неудачу, его строили для президента России Владимира Путина. Однако неизбежным является опасный процесс с проседанием незаконно построенного моста.

Об этом в комментарии InfoResist рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

24 канал сообщал, что накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Об этом свидетельствуют и процессы смещения арок на переправе.

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"Осадка должна идти долго, потому что это четвертичные рыхлые породы, которые вообще плохо держат, поэтому под нагрузкой она идет. Но, насколько я понял из тех материалов, что мне прислали, там идет хуже, там идет выпор в обратную сторону. Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются, то это очень плохо. Просто будет перекос в разнонаправленных движениях", – рассказал Медовар.

На вопрос о том, что ждет конструкцию Крымского моста дальше, не треснет ли она на две части, не треснет ли фундамент, эксперт ответил, что "все может быть".

У вас полотно должно быть горизонтальное, особенно это важно для железной дороги, там, где лежат рельсы, потому что, если так пойдет дальше, рельсы, извините, по-русски станут раком. И поезд сойдет с них, свалится в море и там утонет. Это очень серьезные вещи,

– отметил ученый.

Медовар уверен, что строительство этого моста – "политическое решение для одного человека".

"Там нельзя его просто строить за счет того, что тысяча метров мощность майкопских, миоценовых глин, современные отложения полутвердых, водонасыщенных, опесчаненных. Это дурдом. Еще раз – это политическое решение было, ради одного человека. Вот, сделали мост. Я сказал, что этот мост обречен. Рано или поздно он не устоит. Потому что опора там сидит на полутвердых глинах. А должна сидеть на скальной породе – такой, как гранит, чтобы не проседала, не было выпора", – пояснил ученый.

Он отметил, что Крымский мост может просто треснуть.

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Он может треснуть, как пойдут сваи.(...) Уже начинается перекос. Как только начинается перекос, то уже появляется угол и там совершенно по-другому сваи держат нагрузку. Это же специалисты все знают. О чем тут можно говорить?

– резюмировал Медовар.

Напомним, Крымский мост уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.

Что такое Крымский (Керченский) мост?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по мосту. Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.