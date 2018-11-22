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      "Поки Керченський міст не впав": кремлівські окупанти випустили марку із незаконною будовою

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      "Поки Керченський міст не впав": кремлівські окупанти випустили марку із незаконною будовою
      / Кримський міст

      У Москві влаштували урочисту презентацію поштової марки із зображенням Кримського мосту, який незаконно звели в анексованому Криму.

      Про це повідомляє місцеве видання "Керч.ФМ".

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      Марку пустили в обіг ще 6 листопада, проте з невідомих причин у Московському Гостинному Дворі її презентували тільки зараз. 

      Надрукували марок зі "грандіозною" архітектурною спорудою, яка може от-от може тріснути, 230 тисяч. Також представили тематичні конверти. Їх навіть збільшили, аби зобразити міст повністю.

      Нагадаємо, напередодні у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб показали фото, на яких видно, як Кримський міст зміщується. Також у відомстві зауважили, що на переправі є декілька критичних ділянок, на яких власне і відбуваються ці процеси. За даними МінТОТ, небезпечні ділянки спостерігаються і на острові Тузла.     

      Російський вчений Юрій Медовар заявив, що Керченський міст був політичним проектом, приреченим на невдачу, його будували для президента Росії Володимира Путіна. Проте неминучим є небезпечний процес із просіданням незаконно збудованого мосту.     

      Офіційна ж Москва переконує, що вищезазначена інформація є міфом. Мовляв, Кримський міст "стоятиме вічно".

      Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

      Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Кримський міст
      Джерело: 24 Канал
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