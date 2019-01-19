Чому руйнується Кримський міст: причини та прогнози експертів на майбутнє

Кримський міст, яким так пишається російська влада, просідає та зміщується. Восени один із елементів конструкції вже обвалився. І аварій може бути більше, кажуть експерти, адже будували міст нашвидкуруч і з порушеннями.

У соцмережах користувачі публікують фото Кримського мосту, і грають у квест – знайди авто. А на світлинах насправді міст стоїть пусткою. У коментарях – невтішні прогнози.

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Стоїть пусткою міст не просто так – кажуть у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Там проводять моніторинг змін незаконної новобудови за допомогою супутника.

Конструкрукція зміщюється і це довела комп’ютерна программа. Вона й вказала на скільки змістився керченський міст. "Деякі частини мосту опустилися на 3-5 сантиметрів", – відповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі.



Кримський міст

Такий хиткий стан незаконної забудови був прогнозованим. Експерти ще до його зведення заявляли – простоїть конструкція не довго. А все тому, що саме будівництво стало справжнім викликом природі. Головна загроза для Кримського мосту – тектонічні плити, які постійно рухаються і періодично спричиняють землетруси.

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Та й це ще не все. Навесні зрушити міст можуть і льодові брили. До всього, під ним ще й мякі глиняні ґрунти. Про це ще два роки тому розповів російський експрет-геолог. Його інтерв’ю тоді у YouTube набрало понад півмільйона переглядів.

Та коли міст таки звели і рух по ньому запустили, користувачі соцмереж почали висміювати заяви російського геолога. Та ще й Кремль вирішив розгулятись на широку ногу, та вклав у будівництво мільярди доларів. А сам процес контролював Володимир Путін особисто.



Керченський міст почав руйнуватися

Ще й помпезне відкриття для картинки на російському телебаченні повинно було запевнити глядачів у тому, що міст простоїть із сотню років. Однак, тут на підтримку слів російського геолога, який прогнозував провал проекту виступили і українські експерти.

Ці ризики є, адже вище глини там великі пласти мулу. Загальна довжина цих паль дуже велика – 100 метрів, а заглиблення – 5 метрів. Головний інженер Росновський також проектував міст через Керченську протоку, але він глибину закладання паль робив 10 метрів,

– додав інженер-мостобудівельник Петро Коваль.

Зараз там автомобілям не тісно. Окупанти контролюють, аби міст завантажували мінімально – кажуть у Міністерстві з питань окупованих територій. Навіть коли випробовували Керченський міст, ним проїхались не колони завантажених автомобілів по всій довжині моста, як це мало бути за стандартами, а лише два десятки порожніх вантажівок на чолі із Путіним.



Путін на відкритті Кримського мосту

Та найкритичніша точка, яка поставить під питання існування мосту може бути тоді, коли паралельно до автомобільного переїзду добудують залізницю і пустять вантажний потяг.

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Руйнація мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку, попереджають експерти. Окупанти ж про пошкодження мосту не афішують, а навпаки пишаються своїм творінням перед публікою. Залізничний міст хочуть відкрити до кінця 2019 року.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.