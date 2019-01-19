Почему разрушается Крымский мост: причины и прогнозы экспертов на будущее

Крымский мост, которым так гордится российская власть, оседает и смещается. Осенью один из элементов конструкции уже обвалился. И аварий может быть больше, говорят эксперты, ведь строили мост на скорую руку и с нарушениями.

В соцсетях пользователи публикуют фото Крымского моста, и играют в квест – найди авто. А на фотографиях на самом деле мост пустует. В комментариях – неутешительные прогнозы.

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Пустует мост не просто так – говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Там проводят мониторинг изменений незаконной новостройки с помощью спутника.

Конструкрукция смещается и это доказала компьютерная программа. Она и указала на сколько сместился керченский мост. "Некоторые части моста опустились на 3-5 сантиметров", – ответил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.



Крымский мост

Такое шаткое состояние незаконной застройки было прогнозируемым. Эксперты еще до его возведения заявляли – конструкция простоит не долго. А все потому, что само строительство стало настоящим вызовом природе. Главная угроза для Крымского моста – тектонические плиты, которые постоянно движутся и периодически вызывают землетрясения.

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Да и это еще не все. Весной сдвинуть мост могут и ледовые глыбы. Ко всему, под ним еще мягкие глиняные почвы. Об этом еще два года назад рассказал российский эксперт-геолог. Его интервью тогда в YouTube набрало более полумиллиона просмотров.

И когда мост таки построили и движение по нему запустили, пользователи соцсетей начали высмеивать заявления российского геолога. Да еще и Кремль решил разгуляться на широкую ногу, и вложил в строительство миллиарды долларов. А сам процесс контролировал Владимир Путин лично.

Керченский мост начал разрушаться

Еще и помпезное открытие для картинки на российском телевидении должно было уверить зрителей в том, что мост простоит сотню лет. Однако, здесь в поддержку слов русского геолога, который прогнозировал провал проекта выступили и украинские эксперты.

Эти риски есть, ведь выше глины там большие пласты ила. Общая длина этих свай очень большая – 100 метров, а заглубление – 5 метров. Главный инженер Росновский также проектировал мост через Керченский пролив, но он глубину закладывания свай делал 10 метров,

– добавил инженер-мостостроитель Петр Коваль.

Сейчас там автомобилям не тесно. Оккупанты контролируют, чтобы мост загружали минимально – говорят в Министерстве по вопросам оккупированных территорий. Даже когда испытывали Керченский мост, по нему проехались не колонны груженых автомобилей по всей длине моста, как это должно быть по стандартам, а лишь два десятка пустых грузовиков во главе с Путиным.

Путин на открытии Крымского моста

И самая критическая точка, которая поставит под вопрос существование моста может быть тогда, когда параллельно автомобильному переезду достроят железную дорогу и пустят грузовой поезд.

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Разрушение моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив, предупреждают эксперты. Оккупанты же о повреждении моста не афишируют, а наоборот гордятся своим творением перед публикой. Железнодорожный мост хотят открыть до конца 2019 года.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.