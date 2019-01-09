Почему Крымский мост проседает и разрушается: эксперт назвал основную причину

Проседание Крымского моста, который соединяет незаконно аннексированный полуостров с Россией, является следствием нарушения технологии строительства. Кроме того, РФ изменила свои государственные строительные нормы для того, чтобы узаконить его строительство, так как оно длилось с нарушением технологий и законодательства.

Об этом рассказал эксперт государственного управления в сфере градостроительства Виктор Глеба, передает "Обозреватель".

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Архитектор напомнил, что сваи Крымского моста на двадцать метров не доходят до скалистого грунта.

Эти проседания моста – это следствие нарушения технологии строительства. Арка прогона, то что собственно называется мостом, она стоит на проседающих опорах. А по их законодательству и государственным нормам она должна была стоять исключительно на скалистой почве,

– пояснил он.

Более того, эксперт отметил, что в оккупированном Крыму в принципе нет материалов, которые необходимы для построения мостов. В частности, по его словам, речь идет о граните и щебне.

"И им сейчас надо делать так называемые "пригрузы". То есть большие бутовые камни надо с огромной скоростью и в больших количествах погружать, чтобы пригрузить опоры, которые просто выдавливаются грунтом", – рассказал Глеба.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что "проект века" оккупантов, Крымский мост частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов накренился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.



В России, со своей стороны, заявили, что вышеупомянутая информация является мифом. По их убеждению, Крымский мост "будет стоять вечно".



Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год. Также, об этом свидетельствуют и процессы смещения арок на переправе.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.