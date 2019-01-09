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      Чому Кримський міст просідає та руйнується: експерт назвав основну причину

      275 Читать новость на русском
      Кримський міст просідає
      Кримський міст просідає / most.life

      Просідання Кримського мосту, який з'єднує незаконно анексований півострів з Росією, є наслідком порушення технології будівництва. Окрім того, РФ змінила свої державні будівельні норми для того, аби узаконити його спорудження, адже воно тривало з порушенням технологій і законодавства.

      Про це розповів експерт державного управління у сфері містобудування Віктор Глеба, передає "Обозреватель".

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      Архітектор нагадав, що палі Кримського мосту на двадцять метрів не доходять до скелястого ґрунту. 

      Ці просідання мосту – це наслідок порушення технології будівництва. Арка прогону, те що власне називається мостом, вона стоїть на опорах, які просідають. А за їхнім законодавством і державними нормами вона мала стояти винятково на скелястому ґрунті,
      – пояснив він.

      Окрмі того, експерт зауважив, що в окупованому Криму в принципі немає матеріалів, які необхідні для побудови мостів. Зокрема, за його словами, йдеться про  граніт і щебень. 

      "І їм зараз треба робити так звані "пригрузи". Тобто великі бутові камені треба з величезною швидкістю і у великих кількостях занурювати, щоб привантажити опори, які просто видавлюються ґрунтом", – розповів Глеба.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що "проект століття" окупантів, Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.

      У Росії, зі свого боку, заявили, що вищезазначена інформація є міфом. На їхнє переконання, Кримський міст "стоятиме вічно". 

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік. Також, про це свідчать і процеси зміщення арок на переправі.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

      Теги: Новини України Новини політики Кримський міст Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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