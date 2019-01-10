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      "Пока стоит, но это – дело времени": в сети в очередной раз высмеяли Крымский мост

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      Крымский мост
      Крымский мост / Фото из свободных источников

      Из-за штормового ветра российские оккупанты прекратили судоходство по Керчь-Еникальскому каналу до 11 января. Тем временем в социальной сети показали свежие фотографии незаконно построенного Крымского моста, который рискует обвалиться.

      Соответствующие фото разместил на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

      Читайте также: Почему Крымский мост проседает и разрушается: эксперт назвал основную причину

      Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу прекращено до пятницы из-за штормового ветра. Мост еще пока стоит,
      – говорится в заметке.

      В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что сама конструкция возведенного РФ моста может обрушиться не только из-за активных тектонических процессов или штормов, но также и из-за пассивных.

      "Насколько я понимаю, судьбу моста не решит шторм (хотя если много льда будет, то поможет), а вес самой переправы в комбинации с тектонически активными процессами. Это – дело времени", – написал один из пользователей.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что "проект века" оккупантов, Крымский мост частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.

      В России, со своей стороны, заявили, что вышеупомянутая информация является мифом. По их убеждению, Крымский мост "будет стоять вечно".

      Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год. Также, об этом свидетельствуют и процессы смещения арок на переправе.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
      Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Крымский мост
      Источник: 24 Канал
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