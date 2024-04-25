Резолюцию поддержали 493 депутата, 11 выступили против, а еще 18 – воздержались, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Выборы не имели легитимности
В резолюции политики призывают ввести санкции против причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.
Они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины, и даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми, не соответствовали элементарным международным избирательным стандартам, а следовательно, не имели демократической легитимности,
– отмечается в документе.
Евродепутаты отметили, что проведение выборов на оккупированных территориях – это грубое нарушение суверенитета Украины, а местных жителей "заставляли голосовать в присутствии вооруженных российских солдат".
Коммуникация с Путиным
В резолюции также призвали ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, а также для гуманитарных и правозащитных целей. Речь идет об обмене пленными, возвращении депортированных детей в Украину или призыве к освобождению политических заключенных.
В дальнейшем эту резолюцию направят на рассмотрение верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю, Совету ЕС, правительствам и парламентам государств-членов, Совету Европы, ОБСЕ и проинформируют российские власти.
Очередные "перевыборы" Путина
- Об окончательной "победе" Путина стало известно 21 марта. По данным ЦИК, Путин якобы набрал 87% голосов россиян, а явка составила 77,49%. Такие высокие цифры глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала свидетельством "демократичности выборов".
- Европейское сообщество назвало псевдовыборы в России сфальсифицированными и подчеркнуло, что они не были ни честными, ни свободными. Потенциальных оппонентов Путина не допустили к участию, как и наблюдателей ОБСЕ.
- В СМИ сообщили о масштабных фальсификациях на выборах, которые назвали крупнейшими за период существования современной России. Стало известно о прямом переписывании протоколов, а "вброшенных" голосов насчитали 22 миллиона.