Резолюцию поддержали 493 депутата, 11 выступили против, а еще 18 – воздержались, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Выборы не имели легитимности

В резолюции политики призывают ввести санкции против причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины, и даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми, не соответствовали элементарным международным избирательным стандартам, а следовательно, не имели демократической легитимности,

– отмечается в документе.

Евродепутаты отметили, что проведение выборов на оккупированных территориях – это грубое нарушение суверенитета Украины, а местных жителей "заставляли голосовать в присутствии вооруженных российских солдат".

Коммуникация с Путиным

В резолюции также призвали ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, а также для гуманитарных и правозащитных целей. Речь идет об обмене пленными, возвращении депортированных детей в Украину или призыве к освобождению политических заключенных.

Обратите внимание! Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы также не признала легитимность Владимира Путина. ПАСЕ в своей резолюции назвала Россию при правлении Путина диктатурой и предложила жесткие меры против российских властей.

В дальнейшем эту резолюцию направят на рассмотрение верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю, Совету ЕС, правительствам и парламентам государств-членов, Совету Европы, ОБСЕ и проинформируют российские власти.

Очередные "перевыборы" Путина