Кто и как из европейских стран отреагировал на переизбрание Путина – узнавала корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Евросоюз не признает результаты российских выборов на территории Украины

Во время Совета ЕС по вопросам иностранных дел руководители МИД осудили проведение избирательной процедуры на территории России без реального выбора для граждан. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми.

Более того, эти выборы были основаны на репрессиях и запугивании,

– подчеркнул он.

В совместном заявлении от ЕС отмечают, что избирательный процесс в России проходил "в условиях постоянного сужения политического пространства". Поэтому многие кандидаты не были допущены к участию в выборах, а российские граждане не имели доступа к правдивой информации от СМИ.

Евросоюз решил не признавать результаты переизбрания Путина на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. В ЕС единогласно назвали это нарушением международного права.

Европейский союз вновь заявляет, что он никогда не признает ни проведения этих так называемых "выборов" на территории Украины, ни их результатов. Они не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий,

– говорится в заявлении.

Евросоюз подчеркнул, что поддерживает Украину и ее суверенитет и территориальную целостность. В Брюсселе отмечают, что за такое нарушение политическое руководство России и лиц, причастных к организации псевдовыборов ожидают определенные последствия.

Вместе с другими европейскими коллегами министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что псевдоголосование на территории Украины противоречит международному праву.

Избирательный процесс свидетельствует не только о безрассудном поведении Путина в отношении собственного народа, но и противоречит нормам ООН. Так называемые "выборы" в частях Украины, в частях Молдовы и частях Грузии противоречат международному праву,

– сказала она.

Путин – легитимный президент России для Запада?

Относительно собственно территории России – в Брюсселе заявлений о непризнании результатов выборов не делали. В совместном заявлении ЕС лишь выразил сожаление по поводу отсутствия наблюдателей ОБСЕ.

В совместном заявлении ЕС нет речи о том, что Путин является нелегитимным президентом России. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна говорит, что оценить результаты голосования в России невозможно, поскольку они были сфальсифицированы.

Но мы акцептуем то, что Путин – легитимный руководитель России, в том смысле, что он должен предстать перед судом Гааги и быть наказанным за все преступления, которые он совершил как руководитель страны,

– заявил Маргус Цахкна.

О том, что Путин де-факто остается президентом России подтвердил и министр иностранных дел Дании. По его словам, ни одно заявление не изменит тот факт, что Путин до сих пор руководит Россией.

"Как бы вы его не называли, президентом или диктатором, он все равно отвечает за Кремль", – сказал Ларс Люкке Расмуссен.

Пока заявления о непризнании Путина президентом среди европейских стран сделали только Литва и Германия. Что именно это означает на практике – пока неизвестно.

Представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман отвечая на вопрос будут ли Путина называть правителем, или президентом заявила, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. Она отметила, что сейчас Берлин не имеет диалога с Москвой.

Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными,

– сказала Хофман.

Такую же позицию занял и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, это переназначение Путина трудно назвать избирательным процессом в России.

"Мы точно не можем назвать это выборами. Это процедура, напоминающая выборы, ее можно назвать повторным назначением, лишенным легитимности", – отметил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Для США Путин тоже остается действующим и легитимным президентом России. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что сейчас такова реальность в мире.

Реальность такова, что президент Путин является президентом России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью во время войны в Украине, во время других агрессивных действий России и других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством,

– сказал он.

Украина не признает "выборы" в России

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что украинское правительство не признает голосования на так называемых "выборах" в России. Парламент уже подготовил и зарегистрировал соответствующее постановление о непризнании результатов голосования на "президентских выборах" в России.



Парламент Украины не признает выборы в России / Скриншот Ярослава Железняка

В этом постановлении правительство также обращается с призывом к лидерам всего мира, чтобы они также не признавали результаты "голосования" на "президентских выборах" в России. Кроме того, нардепы призывают не признавать Путина легитимным президентом, усилить санкционное давление и продолжить военную поддержку Украины.



Что предлагает ВР в постановлении / Скриншот Ярослава Железняка

Пока неизвестно, когда соответствующее постановление будет принято.