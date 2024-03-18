Так, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель раскритиковал "президентские выборы" в России, в частности их проведение на временно оккупированных территориях. Об этом Боррель сообщил перед заседанием Совета ЕС, передает 24 Канал.

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Как реагируют в ЕС на "выборы" Путина

По словам Борреля, эти выборы трудно назвать честными и свободными. Он говорит, что выборы проходили в "очень ограниченных условиях". В частности, во время голосования не присутствовали наблюдатели миссии ОБСЕ. Также в выборах не имели права участвовать настоящие оппоненты Путина, а свободы слова в России – нет.

В дополнение, эти выборы были основаны на репрессиях и запугивании, и проводились на оккупированной территории Украины, нарушая украинский суверенитет,

– сказал Боррель.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш говорит, что Россия демонстрирует преданность своему курсу, который она имела в течение последних 20 лет, и ситуация не изменится.

"Война в Украине, которую она ведет уже более двух лет, с Путиным, который остается у власти и очень четко остается у власти, свидетельствует о том, что Россия не изменит своего курса", – сказал латвийский министр.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала выборы в России выборами "без голосования". По ее словам этот процесс продемонстрировал "мерзкое поведение Путина" в отношении собственного народа и нарушил устав ООН.

"Проведение так называемых выборов в части Украины, части Молдовы и части Грузии противоречит международному праву", – отметила Бербок.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна российские выборы называет "акцией". По его словам, в России отсутствует демократический избирательный процесс и легитимные выборы. Цахкна отмечает, что Путин в очередной раз нарушил международное право, проведя "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Законное место для Путина – в Гааге, как для военного преступника,

– сказал он.

К слову, как сообщили в ЕС, Совет ЕС опубликует совместное заявление о переизбрании Путина по результатам заседания.

Выборы Путина в России