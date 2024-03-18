Так, верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель розкритикував "президентські вибори" в Росії, зокрема їх проведення на тимчасово окупованих територіях. Про це Боррель повідомив перед засіданням Ради ЄС, передає 24 Канал.

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Як реагують в ЄС на "вибори" Путіна

За словами Борреля, ці вибори важко назвати чесними та вільними. Він каже, що вибори проходили у "дуже обмежених умовах". Зокрема, під час голосування не були присутні спостерігачі місії ОБСЄ. Також у виборах не мали права брати участь справжні опоненти Путіна, а свободи слова в Росії – немає.

На додаток, ці вибори були засновані на репресіях і залякуванні, і проводилися на окупованій території України, порушуючи український суверенітет,

– сказав Боррель.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш каже, що Росія демонструє відданість своєму курсу, який вона мала протягом останніх 20 років і ситуація не зміниться.

"Війна в Україні, яку вона веде вже понад два роки, з Путіним, який залишається при владі й дуже чітко залишається при владі, свідчить про те, що Росія не змінить свого курсу", — сказав латвійський міністр.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала вибори у Росії виборами "без голосування". За її словами цей процес продемонстрував "мерзенну поведінку Путіна" стосовно власного народу та порушив статут ООН.

"Проведення так званих виборів у частині України, частині Молдови та частині Грузії суперечить міжнародному праву", — зазначила Бербок.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна російські вибори називає "акцією". За його словами, у Росії відсутній демократичний виборчий процес та легітимні вибори. Цахкна наголошує, що Путін вкотре порушив міжнародне право, провівши "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

Законне місце для Путіна – в Гаазі, як для військового злочинця,

– сказав він.

До слова, як повідомили в ЄС, Рада ЄС опублікує спільну заяву щодо переобрання Путіна за результатами засідання.

Вибори Путіна в Росії