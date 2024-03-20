Хто і як з європейських країн відреагував на переобрання Путіна – дізнавалася кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Євросоюз не визнає результати російських виборів на території України

Під час Ради ЄС з питань закордонних справ очільники МЗС засудили проведення виборчої процедури на території Росії без реального вибору для громадян. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що вибори в Росії не були ані вільними, ані справедливими.

Ба більше, ці вибори були засновані на репресіях і залякуванні,

– наголосив він.

У спільній заяві від ЄС зазначають, що виборчий процес у Росії відбувався "в умовах постійного звуження політичного простору". Через це багато кандидатів не були допущені до участі у виборах, а російські громадяни не мали доступу до правдивої інформації від ЗМІ.

Євросоюз вирішив не визнавати результати переобрання Путіна на тимчасово окупованих територіях України — у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. В ЄС одноголосно назвали це порушенням міжнародного права.

Європейський союз знову заявляє, що він ніколи не визнає ані проведення цих так званих «виборів» на території України, ані їхніх результатів. Вони не мають юридичної сили та не можуть мати жодних правових наслідків,

– мовиться у заяві.

Євросоюз наголосив, що підтримує Україну та її суверенітет і територіальну цілісність. У Брюсселі наголошують, що за таке порушення політичне керівництво Росії та осіб, причетних до організації псевдовиборів очікують певні наслідки.

Разом з іншими європейськими колегами міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що псевдоголосування на території України суперечить міжнародному праву.

Виборчий процес свідчить не лише про безрозсудну поведінку Путіна щодо власного народу, а й суперечить нормам ООН. Так звані "вибори" в частинах України, в частинах Молдови та частинах Грузії суперечать міжнародному праву,

– сказала вона.

Путін – легітимний президент Росії для Заходу?

Стосовно власне території Росії – у Брюсселі заяв щодо невизнання результатів виборів не робили. У спільній заяві ЄС лише висловив жаль щодо відсутності спостерігачів ОБСЄ.

У спільній заяві ЄС немає мови про те, що Путін є нелегітимним президентом Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна каже, що оцінити результати голосування у Росії неможливо, оскільки вони були сфальсифіковані.

Але ми акцептуємо те, що Путін – легітимний керівник Росії, у тому сенсі, що він має постати перед судом Гааги та бути покараним за всі злочини, які він зробив як керівник країни,

– заявив Маргус Цахкна.

Про те, що Путін де-факто залишається президентом Росії підтвердив і міністр закордонних справ Данії. За його словами, жодна заява не змінить той факт, що Путін досі керує Росією.

"Як би ви його не називали, президентом чи диктатором, він все одно відповідає за Кремль", – сказав Ларс Люкке Расмуссен.

Поки заяви про невизнання Путіна президентом серед європейських країн зробили лише Литва та Німеччина. Що саме це означає на практиці – наразі невідомо.

Представник кабінету міністрів Німеччини Крістіане Хофман відповідаючи на питання чи будуть Путіна називати правителем, чи президентом заявила, що це питання зараз не стоїть на порядку денному. Вона зазначила, що зараз Берлін не має діалогу із Москвою.

Але я ясно дала зрозуміти, що ми не визнаємо ці вибори законними,

– сказала Хофман.

Таку ж позицію зайняв і очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. За його словами, це перепризначення Путіна важко назвати виборчим процесом в Росії.

"Ми точно не можемо назвати це виборами. Це процедура, що нагадує вибори, її можна назвати повторним призначенням, позбавленим легітимності", – зазначив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Для США Путін теж залишається чинним та легітимним президентом Росії. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він наголосив, що наразі така реальність у світі.

Реальність така, що президент Путін є президентом Росії. Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій Росії та інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента та РФ під його керівництвом,

– сказав він.

Україна не визнає "вибори" у Росії

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що український уряд не визнає голосування на так званих "виборах" у Росії. Парламент вже підготував і зареєстрував відповідну постанову про невизнання результатів голосування на "президентських виборах" у Росії.



Парламент України не визнає вибори в Росії / Скриншот Ярослава Железняка

У цій постанові уряд також звертається з закликом до лідерів усього світу, щоб вони також не визнавали результати "голосування" на "президентських виборах" у Росії. Окрім того, нардепи закликають не визнавати Путіна легітимним президентом, посилити санкційний тиск та продовжити військову підтримку України.



Що пропонує ВР у постанові / Скриншот Ярослава Железняка

Наразі невідомо, коли відповідна постанова буде ухвалена.