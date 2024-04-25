Резолюцію підтримали 493 депутати, 11 виступили проти, а ще 18 — утрималися, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Вибори не мали легітимності
У резолюції політики закликають запровадити санкції проти причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.
Вони проводилися на незаконно окупованих територіях України, і навіть усередині Росії не були ані вільними, ані справедливими, не відповідали елементарним міжнародним виборчим стандартам, а отже, не мали демократичної легітимності,
– зазначається в документі.
Євродепутати наголосили, що проведення виборів на окупованих територіях — це грубе порушення суверенітету України, а місцевих жителів "примушували голосувати в присутності озброєних російських солдатів".
Комунікація з Путіним
В резолюції також закликали обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також для гуманітарних та правозахисних цілей. Йдеться про обміни полоненими, повернення депортованих дітей в Україну або звільнення політичних в'язнів.
Надалі цю резолюцію направлять на розгляд верховному представнику ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепу Боррелю, Раді ЄС, урядам та парламентам держав-членів, Раді Європи, ОБСЄ та проінформують російську владу.
Чергові "перевибори" Путіна
- Про остаточно "перемогу" Путіна стало відомо 21 березня. За даними ЦВК, Путін нібито набрав аж 87% голосів росіян, а явка склала 77,49%. Такі високі цифри очільниця Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова назвала свідченням "демократичності виборів".
- Європейська спільнота назвала псевдовибори у Росії сфальсифікованими й наголосила, що вони не були ні чесними, ні вільними. Потенційних опонентів Путіна очікувано не допустили до участі, як і спостерігачів ОБСЄ.
- У ЗМІ повідомили про масштабні фальсифікації на виборах, які назвали найбільшими за період існування сучасної Росії. Стало відомо про пряме переписування протоколів, а "вкинутих" голосів нарахували 22 мільйони.