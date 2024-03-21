Про це повідомляють російські ЗМІ. За російського диктатора буцімто "віддали свої голоси" на "виборах" понад 87% росіян, інформує 24 Канал.

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ЦВК оголосила результати "виборів" президента Росії

Очільниця Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова повідомила, що всього проголосувало на "виборах" понад 87,5 мільйона осіб, з урахуванням так званого дистанційного електронного голосування. Таким чином, за словами росіянки, явка на виборах склала 77,49%.

Памфілова також заявила, що така висока явка є "показником демократичності виборів". Вона також заявила, що Путін буцімто набрав 87,28% голосів.

Глава російського ЦВК повідомила, що в організації виборів взяли участь близько мільйона осіб, у тому числі й на дільницях за кордоном, де проголосували понад 388 тисяч осіб. За її словами, понад 72% виборців за кордоном проголосували за Путіна.

Так, російський диктатор нібито здобув перемогу на дільницях у Німеччині, Естонії, Латвії, Австралії, Вірменії, а також у США. Водночас великий відсоток недійсних бюлетенів був у Польщі.

Голова ЦВК розповіла, що систему відеоспостереження на виборах, попри "численні спроби найманців неохайної антиросійської праці", нібито не вдалося зламати — вона спрацювала так, як мала.

Що стосується інших кандидатів, які балотувалися на пост президента Росії, то Нікалай Харитонов посів друге місце, набравши 4,31% голосів, Владіслав Даванков розташувався на третій сходинці – 3,85%. За Лєоніда Слуцького свій голос буцімто віддали 3,2% росіян.

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