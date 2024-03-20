Водночас Данілов наголосив, що список держав, які привітали Путіна із "перемогою" на виборах президента вийшов доволі цікавим. Примітно, що це загалом країни азіатського регіону.

Цікаво Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні, – ISW

Україна відстежує країни, які привітали Путіна з "перемогою"

Секретар Ради національної безпеки і оборони наголосив, що в української влади є розуміння, хто з країн якими інтересами під час привітання Путіна з "перемогою" на так званих виборах керується. Зокрема, в кого які інтереси в тому, щоб "вітати цього сучасного Гітлера з нібито переобранням".

Ми зараз дуже уважно спостерігаємо, хто вітає "президента" Путіна з його нібито перемогою. Доволі такий цікавий список,

– заявив Данілов.

Водночас він зазначив, що багато країн ставлять на перше місце питання демократії. Тому зовсім забули, що "історія ставить все на свої місця".

Зверніть увагу! Голосування на так званих виборах російського президента проходило впродовж трьох днів – з 15 по 17 березня. За попередніми підсумками, російський режим оголосив, що Путін залишається на п'ятий термін на посаді очільника країни.

Низка лідерів країн привітала Путіна з "переобранням"