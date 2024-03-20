В то же время Данилов отметил, что список государств, которые поздравили Путина с "победой" на выборах президента получился довольно интересным. Примечательно, что это в целом страны азиатского региона.

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Украина отслеживает страны, которые поздравили Путина с "победой"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что у украинской власти есть понимание, кто из стран какими интересами во время поздравления Путина с "победой" на так называемых выборах руководствуется. В частности, у кого какие интересы в том, чтобы "поздравлять этого современного Гитлера с якобы переизбранием".

Мы сейчас очень внимательно наблюдаем, кто поздравляет "президента" Путина с его якобы победой. Довольно такой интересный список,

– заявил Данилов.

В то же время он отметил, что многие страны ставят на первое место вопрос демократии. Поэтому совсем забыли, что "история ставит все на свои места".

Обратите внимание! Голосование на так называемых выборах российского президента проходило в течение трех дней – с 15 по 17 марта. По предварительным итогам, российский режим объявил, что Путин остается на пятый срок на посту главы страны.

Ряд лидеров стран поздравил Путина с "переизбранием"