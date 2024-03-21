Об этом сообщают российские СМИ. За российского диктатора якобы “отдали свои голоса” на "выборах" более 87% россиян, информирует 24 Канал.

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ЦИК объявила результаты "выборов" президента России

Руководительница Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что всего проголосовало на "выборах" более 87,5 миллиона человек, с учетом так называемого дистанционного электронного голосования. Таким образом, по словам россиянки, явка на выборах составила 77,49%.

Памфилова также заявила, что такая высокая явка является "показателем демократичности выборов". Она также заявила, что Путин якобы набрал 87,28% голосов.

Глава российского ЦИК сообщила, что в организации выборов приняли участие около миллиона человек, в том числе и на участках за рубежом, где проголосовали более 388 тысяч человек. По ее словам, более 72% избирателей за рубежом проголосовали за Путина.

Так, российский диктатор якобы одержал победу на участках в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении, а также в США. В то же время большой процент недействительных бюллетеней был в Польше.

Председатель ЦИК рассказала, что систему видеонаблюдения на выборах, несмотря на "многочисленные попытки наемников неаккуратной антироссийской работы", якобы не удалось сломать - она сработала так, как должна была.

Что касается других кандидатов, которые баллотировались на пост президента России, то Николай Харитонов занял второе место, набрав 4,31% голосов, Владислав Даванков расположился на третьей строчке – 3,85%. За Леонида Слуцкого свой голос якобы отдали 3,2% россиян.

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