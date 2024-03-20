Однак донька Єльцина та олігархи помилились. Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, як змінювався Путін протягом цих років.

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"Він прийшов до влади у результаті державного перевороту. На нього поставила сім'я Єльцина, який тоді мав проблеми з алкоголем. За нього вирішувала його дочка Тетяна, її чоловік та кілька олігархів, які стояли навколо них. Вони накручували Єльцина, який був під їхнім впливом", – сказав він.

Путін дуже змінився

Сергій Жирнов зазначив, що оточення Єльцина обрало Путіна, бо він був "сірим", невпевненим у собі. Здавалось, що він готовий виконати будь-який наказ.

На Путіна поставили, тому що він був ніякий, сірий, його ніхто не знав. Тому вони вирішили, що це буде вигідна ставка, бо він буде не самостійним. Вони помились,

– підкреслив ексагент КДБ.

Путін встиг побувати на різних посадах. Зокрема, він керував ФСБ, був секретарем Ради безпеки Росії. У 2000 році він заступив на пост президента. Спочатку він був закомплексованим, почувався некомфортно перед пресою, боявся публіки. Тоді з ним почали працювати імідж-мейкери, які вчили його правильно говорити, формували його образ.

"Коли він прийшов до влади, літав на винищувачі, їздив у Чечню. Тобто одразу зайнявся популізмом. Це у нього добре виходило, попри його закомплексованість", – пригадав Жирнов.

Однак згодом Путін відчув владу, відійшов від оточення Єльцина, оточив себе колегами-чекістами. Крім того, він почав переслідувати олігархів, які допомагали йому раніше.

Під час першого президентського терміну Путін запевняв, що не хоче бути при владі понад 8 років, що це неправильно. Вже під час другого терміну, який розпочався у 2004 році, він став значно сміливішим.

Найбільша зміна відбулась з Путіним з 2008 по 2012, коли він був змушений віддати гріти крісло Дмітрію Медвєдєву. Раптом цей Медвєдєв почав рости та став популярнішим за Путіна. Він тоді дуже злякався,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Путін почав всіх ув'язнювати, влаштовувати провокації. Вже у 2014 році російський диктатор анексував Крим та розпочав агресію проти України.

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