Російські журналісти заявили, що вони робили аналіз на основі із сайту ЦВК та викладених у відкритий доступ даних програміста та електорального аналітика Івана Шукшина, пише 24 Канал.

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Деякі зі статистичних аномалій, які помітні в даних з дільничної виборчої комісії, цілком очевидно є свідченням фальсифікацій, оскільки не можуть бути пояснені чимось іншим. Інші просто виглядають дуже підозріло, та в принципі можуть бути результатом інших причин. Іншими словами, аномалії бувають різними та їх слід розглядати окремо,

– заявило видання.

Проте вони вказують на дві основні аномалії, які характерні для багатьох "виборів" у Росії останніми десятиліттями:

кореляція результатів лідера голосування з явкою,

піки на круглих значеннях явки та результату.

І ці показники на "виборах" у 2024 році досягли рекордних значень.

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Журналісти "Медузи" розповіли про метод Сергія Шпількіна, який запропонував спосіб, що дозволяє відокремити нормальні голоси від вкидів.

Точна кількість виборців, які прийшли на дільниці, та кількість голосів, відданих ними за різних кандидатів, залежить від багатьох випадкових чинників. Тому можна очікувати, що загалом розподіл різних дільничних виборчих комісій (ДВК) за явкою та результатом кандидата буде характерним для випадкових процесів, тобто нормальним, гаусовим, дзвоноподібним,

– пояснило його метод видання.

Якщо простіше, то у двовимірній діаграмі розподілу за явкою та результатом кандидата виборчі дільниці мають виглядати як одна симетрична пляма. Якщо ж з'являються відхилення, то такі вибори вважаються аномальними та потребують пояснення. У Росії так званої симетричної плями немає, починаючи з 2004 року.

У Росії щоразу більше фальсифікували вибори, починаючи з 2004 року / Скриншоти з "Медузи"

Найочевидніше пояснення аномалії, що за провладного кандидата фізично вкидати бюлетені для скриньок чи вписували певну кількість бюлетенів до протоколів. Там, де бюлетені вкидали, на діаграмі мало вигляд хвоста комети, що йде у правий верхній кут.

До речі, журналісти зазначили – ядро нормальних ДВК на "виборах" у 2024 році просто зникло, залишилися практично тільки аномальні ділянки.

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Що означають піки на круглих значеннях або 2 аномалія на "виборах" Путіна

Другою найважливішою аномалією цих та попередніх виборів є виникнення піків на круглих значеннях явки та результату – так званої "пили Чурова",

– пояснило видання.

Воно зауважило, що цю аномалію не пояснити нічим, окрім як припасуванням протоколів під потрібний результат. Проте є невеликий фоновий рівень, через який піки на розподілах можуть виникати з чисто арифметичних причин. Причиною може бути кінцева кількість зареєстрованих виборців на ДВК.

Та насправді вершини на круглих значеннях вперше з'являються в Росії на виборах 2004 року та відтоді стають тільки більш вираженими.



У 2024 році ділянки з фальсифікаціями становлять більшість / Скриншоти з "Медузи"

Порівнюючи президентські вибори 2018 та 2024 років, важливо пам'ятати, що рівень фальсифікацій у 2018 році вже був настільки масштабний, що їхні результати мають бути скасовані навіть за російськими законами,

– зауважило видання.

Адже у 2008 році на понад третині дільниць результати "голосування" мали бути скасовані. Адже спостерігачі, які вивчили записи з 1748 виборчих дільниць із 20 регіонів, виявили, що на 933 (55%) із них були значні фальсифікації.

У тодішній статті в Significance, присвяченій виборам 2018 року, мовилось про 1708 дільниць з переписаними протоколами. Тепер же журналісти нарахували 2898. Тобто кількість дільниць із переписаними протоколами зросла майже вдвічі.



Як зростає кількість "брудних" дільниць у Росії / Скриншоти з "Медузи"

Скільки "голосів" домалювали

Згідно з аналізом Івана Шукшина мовиться про "вкинуті" 22 мільйони голосів. Він пояснив, що основний інструмент фальсифікацій навіть не фізичні вкидання протоколів, а пряме переписування протоколів.

"Нова газета Європа", аналізуючи також на підставі підходу Сергія Шпількіна, назвала 31,6 мільйона голосів. Відмінність у розрахунках полягає в тому, що за норму Шукшин взяв пляму з 50% виборців у районі 85% явки, а журналісти газети – "московський" пік з явкою 40%.

Проте видання переконане – обидві оцінки неадекватні, адже у Росії більше немає нормальних виборчих дільниць, за якими можна було б розрахувати справжній відсоток голосів, поданих за кандидатів, і, відповідно, отримати очищені результати, забравши домальовані.

Аналізуючи 11 регіонів з мінімальним рівнем фальсифікації Шукшин дійшов до висновку, що нібито:

Даванков мав отримати орієнтовно 11% голосів росіян, а отримав нібито 4%;

Путін – близько 80%.

"Але такий підхід має власні недоліки – невідомо, як настрої виборців в 11 окремих регіонах відображають загальний рівень підтримки кандидатів. Тому називати ці результати справжніми, тобто тими, які були б опубліковані, якби не були фальсифікації, теж некоректно", – пояснило видання.

Вони також пригадали, що ще вибори у 2018 році мали бути скасованими.

Можна правдиво стверджувати, що цьогорічне голосування було найбільш перекрученим фальсифікаціями в історії Росії – хоча точна кількість вкрадених голосів залишається невідомою,

– підсумувало видання.

Зверніть увагу! Німеччина вже заявила, що не називатиме Владіміра Путіна президентом Росії. Представник МЗС Себастьян Фішер заявив, що вони вже певний час використовують просто прізвище Путін.