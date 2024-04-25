Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що теза окупантів про буцімто "удар відплати" – неодмінна частина російської пропаганди. На будь-яку успішну атаку по російських військових об'єктах загарбники завжди заявляють про буцімто "успішний удар високоточною зброєю по об'єктах ЗСУ". До слова, за даними журналістів, ATACMS уже застосували проти окупантів.

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Сидить людина, збирає із пропозицій потрібний тезис. "Усіх вбили, все вразили, всі склади знищили". Потім знову прилітає і по-новому. Це – чистий елемент військової пропаганди. Мовляв, "ми не залишаємо без "удару відплати" жодну успішну атаку ЗСУ, ГУР або Служби безпеки". Ми вже це чули,

– сказав політтехнолог.

"Не дай Боже"

Тим часом 7 травня відбудеться "інавгурація" Владіміра Путіна. Однак, диктатору погіршили настрій напередодні заходу.

"Це ж просто "неприємність". "Не дай Боже", це в його розумінні, ще кілька успішних ударів ATACMS чи чимось іншим. "Не дай Боже", F-16 надійдуть. "Не дай Боже", щось відбудеться напередодні "інавгурації". У них там свої внутрішні проблеми – третя військова людина в країні сидить у клітці", – наголосив Борис Тизенгаузен.

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Україна отримала ATACMS