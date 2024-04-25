Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что тезис оккупантов о якобы "ударе возмездия" – непременная часть российской пропаганды. На любую успешную атаку по российским военным объектам захватчики всегда заявляют о якобы "успешном ударе высокоточным оружием по объектах ВСУ". К слову, по данным журналистов, ATACMS уже применили против оккупантов.
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Сидит человек, собирает из предложений нужный тезис. "Всех убили, все поразили, все склады уничтожили". Потом снова прилетает и по-новому. Это – чистый элемент военной пропаганды. Мол, "мы не оставляем без "удара возмездия" ни одну успешную атаку ВСУ, ГУР или Службы безопасности". Мы уже это слышали,
– сказал политтехнолог.
"Не дай Бог"
Тем временем 7 мая состоится "инаугурация" Владимира Путина. Однако, диктатору ухудшили настроение накануне мероприятия.
"Это же просто "неприятность". "Не дай Бог", это в его понимании, еще несколько успешных ударов ATACMS или чем-то другим. "Не дай Бог", F-16 поступят. "Не дай Бог", что-то произойдет накануне "инаугурации". У них там свои внутренние проблемы – третий военный человек в стране сидит в клетке", – отметил Борис Тизенгаузен.
Украина получила ATACMS
- СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты Америки передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще в марте 2024-го года. Оружие вошло в пакет помощи на 300 миллионов долларов. Сообщалось, что украинские военные впервые применили это вооружение 17 апреля для удара по военному аэродрому захватчиков во временно оккупированном Крыму.
- В Пентагоне заявили, что эти дальнобойные ракеты уже в Украине. Американский президент тайно принял передачу этого вооружения.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат поставлять ATACMS украинскому государству.
- Между тем США объявили новый пакет помощи Украине на 1 миллиард долларов. Владимир Зеленский подтвердил, что там будут ракеты ATACMS.
- В Институте изучения войны считают, что ATACMS с кассетными боеприпасами позволят украинским военным наносить более эффективные удары по вражеским аэродромам и уничтожать больше российских самолетов, чем отдельные ракетные удары по отдельным бортам. Также угроза может быть для складов боеприпасов россиян в тыловых районах.