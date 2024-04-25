Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что тезис оккупантов о якобы "ударе возмездия" – непременная часть российской пропаганды. На любую успешную атаку по российским военным объектам захватчики всегда заявляют о якобы "успешном ударе высокоточным оружием по объектах ВСУ". К слову, по данным журналистов, ATACMS уже применили против оккупантов.

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Сидит человек, собирает из предложений нужный тезис. "Всех убили, все поразили, все склады уничтожили". Потом снова прилетает и по-новому. Это – чистый элемент военной пропаганды. Мол, "мы не оставляем без "удара возмездия" ни одну успешную атаку ВСУ, ГУР или Службы безопасности". Мы уже это слышали,

– сказал политтехнолог.

"Не дай Бог"

Тем временем 7 мая состоится "инаугурация" Владимира Путина. Однако, диктатору ухудшили настроение накануне мероприятия.

"Это же просто "неприятность". "Не дай Бог", это в его понимании, еще несколько успешных ударов ATACMS или чем-то другим. "Не дай Бог", F-16 поступят. "Не дай Бог", что-то произойдет накануне "инаугурации". У них там свои внутренние проблемы – третий военный человек в стране сидит в клетке", – отметил Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! В России арестовали заместителя главы минобороны России Тимура Иванова. Заместителя Сергея Шойгу подозревают в том, что он получил взятку в крупном размере. Он находится в СИЗО.

Украина получила ATACMS