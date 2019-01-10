"Поки стоїть, але це – справа часу": у мережі вчергове висміяли Кримський міст

Через штормовий вітер російські окупанти припинили судноплавство по Керч-Єнікальському каналу до 11 січня. Тим часом у соціальній мережі показали свіжі фотографії незаконно побудованого Кримського моста, який ризикує обвалитися.

Відповідні фото розмістив на своїй сторінці у Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

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Судноплавство по Керч-Єнікальському каналу припинено до п'ятниці через штормовий вітер. Міст ще поки стоїть,

– йдеться у дописі.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі зазначають, що сама конструкція зведеного РФ моста може обвалитися не тільки через активні тектонічні процеси або шторми, але також і через пасивні.

Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу прекращено до пятницы из-за штормового ветра.

Мост еще пока стоитhttps://t.co/jQC7zyGVPA pic.twitter.com/khcVAMfTCk — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 10 января 2019 г.

"Наскільки я розумію, долю мосту вирішить не шторм (хоча якщо багато льоду буде, то допоможе), а вага самої переправи в комбінації з тектонічно активними процесами. Це – справа часу", – написав один з користувачів.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що "проект століття" окупантів, Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.



У Росії, зі свого боку, заявили, що вищезазначена інформація є міфом. На їхнє переконання, Кримський міст "стоятиме вічно".



Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік. Також, про це свідчать і процеси зміщення арок на переправі.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.