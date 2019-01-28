Біля Кримського мосту обвалилися штучно створені насипи: фото

На автопідходах до Кримського мосту на окупованому півострові та зі сторони російської Тамані обвалилися штучно створені насипи. Причиною стали сильні снігопади, які обрушилися на Крим.

Відповідні фото та відео публікує місцеве видання Керч.ФМ.

Читайте також: Чому Кримський міст просідає та руйнується: експерт назвав основну причину

Наразі робочі за допомогою спецтехніки прибирають землю, яка частково обсипалась на трасу.

У деяких місцях сходи землі виламали ливнівки з плит. Водночас, зсуви сталися на автопідходах до Кримського мосту і з укранської, і з російської сторони.



Поблизу Кримського мосту обвалилися штучно створені насипи



В окупантів виникли нові проблеми з Кримським мостом

В окупантів вже не вперше виникають проблеми з Кримським мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.