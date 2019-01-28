Возле Крымского моста обрушились искусственно созданные насыпи: фото

На автоподъездах возле Крымского моста на оккупированном полуострове и со стороны российской Тамани обвалились искусственно созданные насыпи. Причиной стали сильные снегопады, которые обрушились на Крым.

Соответствующие фото и видео публикует местное издание Керч.ФМ.

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Сейчас рабочие с помощью спецтехники убирают землю, что частично осыпалась на трассу.

В некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит. В то же время, оползни произошли на автоподъездах возле Крымского моста и с укранской, и с российской стороны.



Вблизи Крымского моста обрушились искусственно созданные насыпи

В оккупантов возникли новые проблемы с Крымским мостом

В оккупантов уже не впервые возникают проблемы с Крымским мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

Впоследствии, в МинТОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении является выдумками.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.