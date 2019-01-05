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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      У скільки Росії обійшлося будівництво мосту через Керченську протоку

      Крим.Реалії 219 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Керченський міст коштував бюджету Російської Федерації понад 3,5 мільярди доларів за середнім курсом від початку будівництва споруди. Для порівняння, це – 44 долари з кожного працездатного мешканця Росії та анексованого Криму.

      Також у випуску:

      Як охороняють Керченський міст.

      Якими важливими фактами знехтували при будівництві Керченського мосту.

      Що загрожує іноземним компаніям, які попри санкції постачали деталі для будівництва мосту в Криму.

      Чи поєднав Керченський міст Крим та Росію.

      Які кораблі не зможуть пройти під Керченським мостом.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Україна – Росія Новини України Крим.Реалії Анексія Криму Новини Криму Кримський міст
      Джерело: 24 канал
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