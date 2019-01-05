У скільки Росії обійшлося будівництво мосту через Керченську протоку

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Керченський міст коштував бюджету Російської Федерації понад 3,5 мільярди доларів за середнім курсом від початку будівництва споруди. Для порівняння, це – 44 долари з кожного працездатного мешканця Росії та анексованого Криму.

Також у випуску: Як охороняють Керченський міст. Якими важливими фактами знехтували при будівництві Керченського мосту. Що загрожує іноземним компаніям, які попри санкції постачали деталі для будівництва мосту в Криму. Чи поєднав Керченський міст Крим та Росію. Які кораблі не зможуть пройти під Керченським мостом. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.