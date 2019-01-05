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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Во сколько России обошлось строительство моста через Керченский пролив

      Крым.Реалии 247 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – Керченский мост стоил бюджету Российской Федерации свыше 3,5 миллиарда долларов по среднему курсу с начала строительства сооружения. Для сравнения, это – 44 доллара с каждого трудоспособного жителя России и аннексированного Крыма.

      Также в выпуске:

      Как охраняют Керченский мост.

      Какими важными фактами пренебрегли при строительстве Керченского моста.

      Что грозит иностранным компаниям, которые несмотря на санкции поставляли детали для строительства моста в Крыму.

      Соединил ли Керченский мост Крым и Россию.

      Какие корабли не смогут пройти под Керченским мостом.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Крым.Реалии Крымский мост Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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