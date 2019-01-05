Во сколько России обошлось строительство моста через Керченский пролив

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – Керченский мост стоил бюджету Российской Федерации свыше 3,5 миллиарда долларов по среднему курсу с начала строительства сооружения. Для сравнения, это – 44 доллара с каждого трудоспособного жителя России и аннексированного Крыма.

Также в выпуске: Как охраняют Керченский мост. Какими важными фактами пренебрегли при строительстве Керченского моста. Что грозит иностранным компаниям, которые несмотря на санкции поставляли детали для строительства моста в Крыму. Соединил ли Керченский мост Крым и Россию. Какие корабли не смогут пройти под Керченским мостом. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.