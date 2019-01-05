Во сколько России обошлось строительство моста через Керченский пролив
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – Керченский мост стоил бюджету Российской Федерации свыше 3,5 миллиарда долларов по среднему курсу с начала строительства сооружения. Для сравнения, это – 44 доллара с каждого трудоспособного жителя России и аннексированного Крыма.
Также в выпуске:
Как охраняют Керченский мост.
Какими важными фактами пренебрегли при строительстве Керченского моста.
Что грозит иностранным компаниям, которые несмотря на санкции поставляли детали для строительства моста в Крыму.
Соединил ли Керченский мост Крым и Россию.
Какие корабли не смогут пройти под Керченским мостом.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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