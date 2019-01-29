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      Як змусити Росію пропускати більше суден через Керченську протоку: заява Клімкіна

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      За якої умови РФ може пропускати більше суден через Керченську протоку
      За якої умови РФ може пропускати більше суден через Керченську протоку / Фото з відкритих джерел

      Росія боїться міжнародного тиску і буде пропускати більше суден через Керченську протоку до порту Маріуполя, якщо світ буде реагувати на її вчинки. Одним зі способів тиску є присутність європейських представників в Азовському регіоні.

      Як зауважив міністр закордонних справ Павло Клімкін, Росія за останні дні почала пропускати більше суден через Керченську протоку у зв'язку з візитом на Донбас глав МЗС Чехії Томаша Петршічека і Данії Андреса Самуельсена.

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      "Насправді, за декілька днів до візиту, як мені кажуть, Росія почала пропускати більше суден. І от навіть у тому результат візиту наших європейських друзів", – заявив Клімкін.

      Він пояснив, що приїзди міжнародних представників можуть змусити Москву не затримувати на довгий термін судна, якіі йдуть в українські порти.

      Вони (росіяни, – 24 канал) бояться саме цього політичного тиску, вони бояться обговорення, вони бояться тиску з боку наших друзів, і вони бояться дружньої допомоги. От саме за останні п'ять-шість днів вони свідомо почали пропускати більше. Саме так працюють ці візити і саме так будуть працювати саме ці візити і в майбутньому,
      – наголосив міністр.

      Росія вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Інколи біля протоки скупчуються сотні суден. Таким чином Кремль намагається дестабілізувати ситуацію на Азові, аби отримати повний контроль на ним та захопити ще більше території України.

      Як блокування Керченської протоки позначилося на українських портах? Порти Маріуполя та Бердянська несуть чималі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Павло Клімкін Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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