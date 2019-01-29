Как заставить Россию пропускать больше судов через Керченский пролив: заявление Климкина

Россия боится международного давления и будет пропускать больше судов через Керченский пролив в порту Мариуполя, если мир будет реагировать на ее поступки. Одним из способов давления является присутствие европейских представителей в Азовском регионе.

Как отметил министр иностранных дел Павел Климкин, Россия за последние дни стала пропускать больше судов через Керченский пролив в связи с визитом на Донбасс глав МИД Чехии Томаша Петршичека и Дании Андреса Самуельсена.

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"На самом деле, за несколько дней до визита, как мне говорят, Россия стала пропускать больше судов. И вот даже в том результат визита наших европейских друзей", – заявил Климкин.

Он пояснил, что приезды международных представителей могут заставить Москву не задерживать на долгий срок судна, которые идут в украинские порты.

Они (россияне, – 24 канал) боятся именно этого политического давления они боятся обсуждения, они боятся давления со стороны наших друзей, и они боятся дружеской помощи. Вот именно за последние пять-шесть дней они сознательно начали пропускать больше. Именно так работают эти визиты и именно так будут работать именно эти визиты и в будущем,

– подчеркнул министр.

Россия уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Иногда у пролива скапливаются сотни судов. Таким образом Кремль пытается дестабилизировать ситуацию на Азове, чтобы получить полный контроль на ним и захватить еще больше территории Украины.

Как блокирование Керченского пролива сказалось на украинских портах?

Порты Мариуполя и Бердянска несут немалые убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат работников.