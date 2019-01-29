23:54
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, сегодня
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Как заставить Россию пропускать больше судов через Керченский пролив: заявление Климкина

      30 Читати новину українською
      При каком условии РФ может пропускать больше судов через Керченский пролив
      При каком условии РФ может пропускать больше судов через Керченский пролив / Фото из открытых источников

      Россия боится международного давления и будет пропускать больше судов через Керченский пролив в порту Мариуполя, если мир будет реагировать на ее поступки. Одним из способов давления является присутствие европейских представителей в Азовском регионе.

      Как отметил министр иностранных дел Павел Климкин, Россия за последние дни стала пропускать больше судов через Керченский пролив в связи с визитом на Донбасс глав МИД Чехии Томаша Петршичека и Дании Андреса Самуельсена.

      Читайте также: Украина должна быть готовой к новой атаке России в Азовском море, – экс-посол США

      "На самом деле, за несколько дней до визита, как мне говорят, Россия стала пропускать больше судов. И вот даже в том результат визита наших европейских друзей", – заявил Климкин.

      Он пояснил, что приезды международных представителей могут заставить Москву не задерживать на долгий срок судна, которые идут в украинские порты.

      Они (россияне, – 24 канал) боятся именно этого политического давления они боятся обсуждения, они боятся давления со стороны наших друзей, и они боятся дружеской помощи. Вот именно за последние пять-шесть дней они сознательно начали пропускать больше. Именно так работают эти визиты и именно так будут работать именно эти визиты и в будущем,
      – подчеркнул министр.

      Россия уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Иногда у пролива скапливаются сотни судов. Таким образом Кремль пытается дестабилизировать ситуацию на Азове, чтобы получить полный контроль на ним и захватить еще больше территории Украины.

      Как блокирование Керченского пролива сказалось на украинских портах?
      Порты Мариуполя и Бердянска несут немалые убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат работников.

      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости политики Водный транспорт Конфликт в Азовском море Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      сегодня , 22:46 Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      86
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      сегодня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 4190
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      сегодня , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      157
      "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      сегодня , 20:40 "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      419
      Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      сегодня , 20:02 Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      51
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины
       17 января , 20:01
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Старые автомобильные номерные знаки: украинская история
       29 июля 2018 , 17:36
      Сборная Украины одержала волевую победу впервые с легендарного матча на Евро-2012
       7 сентября 2018 , 09:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук