Россия блокирует Азовское море: Омелян озвучил печальные последствия для Украины

В связи с блокированием Россией движения судов через Керченский пролив украинские порты Бердянск и Мариуполь вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат работников.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook.

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Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: "хочу/не хочу". О соблюдении свободы судоходства и непрепятствовании прохождения по Керченскому проливу даже речь не идет. Как результат такого подхода, два украинских порта потеряли более половины грузопотока, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников,

– отметил Омелян.

Министр подчеркнул, что РФ в Керченском проливе, в первую очередь, пропускает российские суда, а украинские судна или те, что идут в украинские порты, пропускает только через несколько часов ожиданий.

Омелян добавил, что сейчас 29 судов ожидают прохода по Керчь-Еникальскому каналому, а еще 11 судов стоят у причалов в портах.

"Работаем с союзниками по антироссийской коалиции по возвращению оккупированных территорий, освобождению захваченных моряков и кораблей, восстановлению международного права и прекращению экономической блокады Азовского региона Украины. Москва заплатит за все", – подытожил министр.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.