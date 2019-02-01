Украина с партнерами готовит против России Азовский пакет санкций

Украина вместе со своими партнерами по антироссийской коалиции готовит Азовский пакет санкций, который стал следствием агрессии Кремля в Азовском море. Уже есть определенные сдвиги, но когда эти ограничения будут приняты, это в очередной раз ударит по России и поставит ее на место.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, за время военной агрессии России, Украина понесла значительные убытки. Эта цифра приближается к отметке в 10 миллиардов гривен, если брать совокупно и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион, передает УНИАН.

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"В частности, после агрессии Кремля вблизи Керченского пролива судовладельцы не охотно предоставляют свои суда во фрахт, потому что понимают риск убытков в случае возможного простоя. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с Азовскими", – отметил он.

Что такое фрахт?

В торговом мореплавании обусловленная договором или законом плата за перевозку груза или по предоставлению судна в пользование по договору на определенное время. Уплачивается перевозчику отправителем груза или фрахтователем.

Относительно реакции Украины, Омелян утверждает, что официальный Киев всегда серьезно относился к вопросу российской агрессии, начиная со строительства Керченского моста.

"Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и соответственно акваторию Азовского моря. После фактического кризиса в Керченском проливе, когда были обстреляны и захвачены наши суда и моряки, мы максимально проводили разъяснительную работу с государствами-членами антироссийской коалиции. Это имело хороший эффект, потому что не все сразу хорошо понимали причин этого конфликта и какие последствия будут", – убеждает глава Мининфраструктуры.

Как подчеркивает он, когда же члены ЕС поняли суть вопроса, что после Азовского моря будут следующими Черное и Балтийское моря, реакция была совершенно другой.

Готовим с нашими партнерами по антироссийской коалиции "Азовский пакет" санкций. На этой неделе спецмиссия ЕС находится в регионе. По состоянию на сегодня, мы имеем фактически свободный проход через Керченский пролив, но он далек до идеального в нашем понимании. Судна не должны на входе или на выходе ожидать по несколько часов, ранее эта отметка вообще равнялась нулю. Сейчас суда ожидают в среднем 15 часов, а еще совсем недавно это было много суток. Но мы верим, что хотя и сложно найти в ЕС консенсус, Азовский пакет санкций будет принят. Это в очередной раз ударит по России и должно поставить ее на место,

– констатировал чиновник.

24 января Парламентские ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

Что произошло в Керченском проливе



25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении РФ.