Крым снова рассматривается как активная проблема, – российский оппозиционер Пономарев

Конфликт в Азовском море и плен моряков помог вернуть тему оккупации Россией украинского Крыма в повестку дня международного сообщества.

Такое мнение выразил экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев.

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По его словам, сначала Запад решил, что официально оккупацию полуострова не признает, но имеет понимание, что фактически "это часть России", передает "Обозреватель".

То, что недавно происходило в Керченском проливе, сильно поколебало Запад. Украина здесь добилась большого успеха, показала, что прямое военное столкновение между РФ и Украиной, вернуло Крым в международный порядок. Ситуация повернулась в ту фазу, когда Крым рассматривается как активная проблема,

– отметил Пономарев.

Он считает, что мировое сообщество было настроено на ситуацию, что Крым "будет в статусе, как республики Балтии – три страны были оккупированы 50 лет, все считали их оккупированными, но на картах обозначали частью Советского Союза до благоприятного момента".

Почему украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.