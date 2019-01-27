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      Крым снова рассматривается как активная проблема, – российский оппозиционер Пономарев

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      Илья Пономарев
      Илья Пономарев / apostrophe.ua

      Конфликт в Азовском море и плен моряков помог вернуть тему оккупации Россией украинского Крыма в повестку дня международного сообщества.

      Такое мнение выразил экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев.

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      По его словам, сначала Запад решил, что официально оккупацию полуострова не признает, но имеет понимание, что фактически "это часть России", передает "Обозреватель".

      То, что недавно происходило в Керченском проливе, сильно поколебало Запад. Украина здесь добилась большого успеха, показала, что прямое военное столкновение между РФ и Украиной, вернуло Крым в международный порядок. Ситуация повернулась в ту фазу, когда Крым рассматривается как активная проблема,
      – отметил Пономарев.

      Он считает, что мировое сообщество было настроено на ситуацию, что Крым "будет в статусе, как республики Балтии – три страны были оккупированы 50 лет, все считали их оккупированными, но на картах обозначали частью Советского Союза до благоприятного момента".

      Почему украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.
      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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