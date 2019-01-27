Как Россия собирается заселить оккупированный Крым жителями Сибири

В России придумали, как заставить жителей Сибири перебраться на постоянное место жительства в аннексированный Крым. В этот раз их снова решили "взять недвижимостью", однако условия предложили не очень убедительные.

Российский национальный коммерческий банк инициировал в Сибири масштабную программу кредитования для желающих купить в Крыму "жилье у моря", пишут "Крым.Реалии".

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Этот регион стал первым после Урала, где запустят ипотечное кредитование, а также выбор и приобретение недвижимости в Крыму.

Так, базовая ставка для жителей Сибири составляет 11,5% и не изменится в зависимости от первоначального взноса. Однако издание отмечает, что эти условия вряд ли можно назвать "выгодными".

Ставка 11,5% – это неприглядные условия. Это тот минимум, при котором рынок ипотеки работает. Нужно снижать сначала до 8%, затем до 6%,

– говорится в сообщении.

Ко всему, оккупационные власти аннексированного Россией Крыма намерены заставить "иностранцев", то есть украинцев, платить налоги за собственность на полуострове. Главный "налоговик" заявил, что в этом году эта работа будет усилена".