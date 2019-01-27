18:44
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Крим знову розглядається як активна проблема, – російський опозиціонер Пономарьов

      2034 Читать новость на русском
      Ілля Пономарьов
      Ілля Пономарьов / apostrophe.ua

      Конфлікт у Азовському морі та полон моряків допоміг повернути тему окупації Росією українського Криму до порядку денного міжнародного співтовариства.

      Таку думку висловив екс-депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов.

      Читайте також: Як Росія збирається заселити окупований Крим жителями Сибіру

      За його словами, спочатку Захід вирішив, що офіційно окупацію півострова не визнає, але має розуміння, що "це частина Росії", передає "Обозреватель".

      Те, що недавно відбувалося в Керченській протоці, сильно похитнуло Захід. Україна тут домоглася великого успіху, показала, що є пряме військове зіткнення між РФ і Україною, повернула Крим в міжнародний порядок. Ситуація повернулася в ту фазу, коли Крим розглядається як активна проблема, 
      – зазначив Пономарьов.

      Він вважає, що світова спільнота була налаштована на ситуацію, що Крим "буде в статусі, як республіки Балтії – три країни були окуповані 50 років, всі вважали їх окупованими, але на картах позначали частиною Радянського Союзу до слушного моменту".

      Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

      Теги: Новини України Україна – Росія Заручники Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сьогодні , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 243
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сьогодні , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 496
      Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      сьогодні , 16:03 Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      Борис Немировський 548
      Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко
      сьогодні , 15:30 Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко
      Сергій Лещенко 2139
      З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії
      сьогодні , 15:03 З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії
      Наталя Сколоздра 130
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук