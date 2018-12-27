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      Усі захоплені РФ українські моряки визнали себе військовополоненими

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      Усі захоплені українські моряки заявили слідству РФ, що вони полонені
      Усі захоплені українські моряки заявили слідству РФ, що вони полонені / Фото з відкритих джерел

      Усі незаконно захоплені Росією в Азовському морі українські моряки заявили слідству, що вони військовополонені.

      Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму Facebook.

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      Станом на 27.12.2018 всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими,
      – наголосив адвокат.

      Зокрема, сьогодні, 27 грудня, про це заявили два моряки, які були пораненими - Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Вони стали останніми українцями, які визнали незаконність захоплення Росією.

       

      Нагадаємо, нещодавно українці почали масштабний інтернет-флешмоб "Жовто-блакитний кораблик на ялинку" на підтримку полонених у Керченській протоці моряків. Зокрема, вони прикрашають свої будинки і новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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