Усі захоплені РФ українські моряки визнали себе військовополоненими

Усі незаконно захоплені Росією в Азовському морі українські моряки заявили слідству, що вони військовополонені.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму Facebook.

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Станом на 27.12.2018 всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими,

– наголосив адвокат.

Зокрема, сьогодні, 27 грудня, про це заявили два моряки, які були пораненими - Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Вони стали останніми українцями, які визнали незаконність захоплення Росією.

Нагадаємо, нещодавно українці почали масштабний інтернет-флешмоб "Жовто-блакитний кораблик на ялинку" на підтримку полонених у Керченській протоці моряків. Зокрема, вони прикрашають свої будинки і новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.