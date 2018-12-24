"Хочеться, щоб про нас пам'ятали": наймолодший полонений моряк написав лист із СІЗО

Наймолодший із 24 полонених українських моряків, Андрій Ейдер, написав нового листа із російського СІЗО. У ньому хлопець описав умови свого утримання та розповів про сподівання – якнайшвидше повернутися додому.

Відповідний лист Ейдер відправив у відповіль українській журналістці Таїсії Турчин.

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"Умови …можна сказати нормальні. Є книги, електрочайник, холодильник, батареї гріють, могло бути набагато гірше. Рани загоюються, можу ходити нормально, кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хопаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили", – написав про умови утримання та свій стан військовий.

Він також подякував за передачі та листи, які надсилають люди. Ейдер сподівається, якнайшвидше вийти на волю, проте у нього закрадаються сумніви щодо реальності цієї мрії.

Мрію, щоб нас відпустили принаймні до кінця січня, але мені здається, що моїй мрії не судилося здійснитися. Гадки не маю, на скільки це все затягнеться, півроку, рік… Ці допити, зустрічі з різними людьми. Найважче – дивитися у вікно та бачити у далині сотні машин, людей, які вільні. Здається, ось вона, – свобода, вона так далеко і так близько...

– пише Андрій Ейдер.

Хлопець просить в українців не забувати про полонених моряків, це прохання він повторює у своєму листі декілька разів.

Не хочеться, щоб про нас забували, адже 24 людини сидять просто так у СІЗО іншої країни. А всі ці люди – військові, вони служать народу України. Хочеться, щоб народ пам'ятав...Поверніть нас додому...(Не забувайте нас...)

– додав військовополонений моряк.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.