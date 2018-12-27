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      Все захваченные РФ украинские моряки признали себя военнопленными

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      Все захваченные украинские моряки заявили следствию РФ, что они пленные
      Все захваченные украинские моряки заявили следствию РФ, что они пленные / Фото из открытых источников

      Все незаконно захваченные Россией в Азовском море украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные.

      Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем Facebook.

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      По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными,
      – подчеркнул адвокат.

      В частности, сегодня, 27 декабря, об этом заявили два моряка, которые были ранеными – Андрей Эйдер и Андрей Артеменко. Они стали последними украинцами, которые признали незаконность захвата Россией.

       

      Напомним, недавно украинцы начали масштабный интернет-флешмоб "Желто-голубой кораблик на елку" в поддержку захваченных в Керченском проливе моряков. В частности, они украшают свои дома и новогодние елки желто-голубыми бумажными корабликами.

      Как украинские моряки попали в российский плен?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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