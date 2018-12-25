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      Украинцы массово вешают желто-голубые кораблики на ёлку в поддержку пленных моряков: фото

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      Чтобы поддержать захваченных в плен в Керченском проливе моряков, украинцы запустили масштабный интернет-флешмоб "Желто-голубой кораблик на ёлку".

      Акция появилась на просторах соцсети Facebook во вторник, 25 декабря.

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      Как отметили организаторы акции, Всемирное движение патриотов Украины обратилось с инициативой к украинцам и друзьям Украины, ко всем людям доброй воли, которые солидарны с украинскими военными моряками, захваченными в плен 25 ноября во время вооруженной агрессии РФ в районе Керченского пролива, украсить свои дома и новогодние ёлки желто-голубыми бумажными корабликами.

      Акція
      Акция "Желто-голубой кораблик на ёлку"

      Фотографии хэштегом #Жовто_блакитний-кораблик-на-ялинку в поддержку пленных украинских моряков активисты просят выставлять на страницах в социальных сетях и отправлять в группу "Всемирного движения патриотов Украины" в Facebook.

      Напомним, 23 декабря в столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков, украсив новогоднюю ёлку, которую стране подарила Российская Федерация, желто-голубыми корабликами.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Заложники Украинцы в плену РФ Фотоновости
      Источник: 24 канал
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