Украинцы массово вешают желто-голубые кораблики на ёлку в поддержку пленных моряков: фото
Чтобы поддержать захваченных в плен в Керченском проливе моряков, украинцы запустили масштабный интернет-флешмоб "Желто-голубой кораблик на ёлку".
Акция появилась на просторах соцсети Facebook во вторник, 25 декабря.
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Как отметили организаторы акции, Всемирное движение патриотов Украины обратилось с инициативой к украинцам и друзьям Украины, ко всем людям доброй воли, которые солидарны с украинскими военными моряками, захваченными в плен 25 ноября во время вооруженной агрессии РФ в районе Керченского пролива, украсить свои дома и новогодние ёлки желто-голубыми бумажными корабликами.
Акция "Желто-голубой кораблик на ёлку"
Фотографии хэштегом #Жовто_блакитний-кораблик-на-ялинку в поддержку пленных украинских моряков активисты просят выставлять на страницах в социальных сетях и отправлять в группу "Всемирного движения патриотов Украины" в Facebook.
Напомним, 23 декабря в столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков, украсив новогоднюю ёлку, которую стране подарила Российская Федерация, желто-голубыми корабликами.
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