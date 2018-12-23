РФ подарила Болгарии елку, там возмутились и украсили ее желто-голубыми корабликами: фото
В столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков, украсив новогоднюю елку желто-голубыми корабликами. Это символично, потому что дерево предпрезентовало стране правительство Москвы.
Об этом сообщили во "Всемирном движении патриотов Украины", передает "Укринформ".
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Акцию организовали у собора Святого Воскресения.
Акция за освобождение украинских моряков в Софии
"Организаторами выступили болгарские граждане,которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии – храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры", – рассказали в организации.
Акция за освобождение украинских моряков в Софии
Елку украсили корабликами, цветов украинского флага, с именами украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе.
Акция за освобождение украинских моряков в Софии
Акция за освобождение украинских моряков в Софии
Акция за освобождение украинских моряков в Софии
Акция за освобождение украинских моряков в Софии
Акция за освобождение украинских моряков в Софии
Как украинские моряки попали в российский плен
25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.