22:15
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ

      РФ подарила Болгарии елку, там возмутились и украсили ее желто-голубыми корабликами: фото

      375 Читати новину українською
      Акция в поддержку пленных Россией украинских моряков
      Акция в поддержку пленных Россией украинских моряков / Соцсети

      В столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков, украсив новогоднюю елку желто-голубыми корабликами. Это символично, потому что дерево предпрезентовало стране правительство Москвы.

      Об этом сообщили во "Всемирном движении патриотов Украины", передает "Укринформ".

      Читайте также: "Учит соседа украинскому": адвокат о пленном украинском моряке Семидоцком

      Акцию организовали у собора Святого Воскресения.

      Акция за освобождение украинских моряков в Софии

      "Организаторами выступили болгарские граждане,которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии – храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры", – рассказали в организации.

      Акция за освобождение украинских моряков в Софии

      Елку украсили корабликами, цветов украинского флага, с именами украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе.


      Акция за освобождение украинских моряков в Софии


      ​Акция за освобождение украинских моряков в Софии


      Акция за освобождение украинских моряков в Софии


      ​Акция за освобождение украинских моряков в Софии


      ​Акция за освобождение украинских моряков в Софии

      Как украинские моряки попали в российский плен
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Болгария
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"
      330
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Пожар в центре Львова, драка в Раде и провокации против Епифания – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Пожар в центре Львова, драка в Раде и провокации против Епифания – топ-5 видео недели
      172
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сегодня , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 259
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сегодня , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 406
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук