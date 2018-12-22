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      "Учит соседа украинскому": адвокат о пленном украинском моряке Семидоцком

      244 Читати новину українською
      Евгений Семидоцкий
      Евгений Семидоцкий / Фото со страницы Семидоцкого в Facebook

      Николай Фомин, один из адвокатов команды защиты украинских моряков, попавших в русский плен в Керченском проливе, посетил члена экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого.

      Как отметил на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook координатор защиты украинцев Николай Полозов, до начала следственных действий Фомину и Семидоцкому удалось пообщаться наедине.

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      По словам адвоката, пленный моряк физически чувствует себя хорошо и пребывает в хорошем настроении. Список необходимых вещей для Евгения передан волонтерам.

      Держат его в двухместной камере с обвиняемым по другому уголовному делу. Евгений учит его украинскому языку,
      – добавил адвокат.

      В ходе допроса на следственных действиях Семидоцкий заявил под протокол, что является военнопленным. Он стал 18-м моряком, который заявил о себе как о военнопленном следователям Федеральной службы безопасности России.

      Как украинские моряки попали в российский плен25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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