"Навчає сусіда української": адвокат про полоненого українського моряка Семидоцького

Микола Фомін, один із адвокатів команди захисту українських моряків, які потрапили в російський полон у Керченській протоці, відвідав члена екіпажу рейдового буксира "Яни Капу" Євгена Семидоцького.

Як зазначив на сторінці "Защита военнопленных украинских моряков" у Facebook координатор захисту українців Микола Полозов, до початку слідчих дій Фоміну та Семидоцькому вдалося поспілкуватися наодинці.

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За словами адвоката, полонений моряк фізично почуває себе добре та перебуває в хорошому гуморі. Список необхідних речей для Євгена передано волонтерам.

Тримають його в двомісній камері з обвинуваченим в іншій кримінальній справі. Євген навчає його української мови,

– додав адвокат.

В ході допиту на слідчих діях Семидоцький заявив під протокол, що є військовополоненим. Він став 18-м моряком, який заявив про себе як про військовополоненого слідчим Федеральної служби безпеки Росії.

Як українські моряки потрапили в російський полон25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.