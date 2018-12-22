09:38
22 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:10, 21 грудня
      Вєсті.UA: Протести прихожан Московського патріархату. Побиття Шуфрича у Раді
      Вєсті.UA
      20:20, 21 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Навчає сусіда української": адвокат про полоненого українського моряка Семидоцького

      126 Читать новость на русском
      Євген Семидоцький
      Євген Семидоцький / Фото з сторінки Семидоцького у Facebook

      Микола Фомін, один із адвокатів команди захисту українських моряків, які потрапили в російський полон у Керченській протоці, відвідав члена екіпажу рейдового буксира "Яни Капу" Євгена Семидоцького.

      Як зазначив на сторінці "Защита военнопленных украинских моряков" у Facebook координатор захисту українців Микола Полозов, до початку слідчих дій Фоміну та Семидоцькому вдалося поспілкуватися наодинці.

      Читайте також: Українські моряки в полоні РФ: бранців захищатимуть 34 адвокати

      За словами адвоката, полонений моряк фізично почуває себе добре та перебуває в хорошому гуморі. Список необхідних речей для Євгена передано волонтерам.

      Тримають його в двомісній камері з обвинуваченим в іншій кримінальній справі. Євген навчає його української мови,
      – додав адвокат.

      В ході допиту на слідчих діях Семидоцький заявив під протокол, що є військовополоненим. Він став 18-м моряком, який заявив про себе як про військовополоненого слідчим Федеральної служби безпеки Росії.

      Як українські моряки потрапили в російський полон25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии
      сьогодні , 09:00 Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии
      Іван Яковина 253
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      сьогодні , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы
      сьогодні , 08:40 Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы
      Лев Парцхаладзе 225
      Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      21 грудня , 22:14 Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      3781
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хто покриває нелегальний видобуток бурштину
       30 листопада 2017 , 00:33
      Обшуки в Димінського: Геращенко розповів, що шукала поліція
       6 вересня 2017 , 15:22
      Топ-новини 16 серпня: Зоря фантастично проходить Брагу в Лізі Європи, Карпати і Львів отримали головних тренерів
       17 серпня , 07:00
      Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду
       9 листопада , 16:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук