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      Суд Москви продовжив арешт ще 4 полоненим українським морякам

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      Суд Москви продовжив термін арешту ще 4-м українським морякам
      Суд Москви продовжив термін арешту ще 4-м українським морякам / Фото з вільних мереж

      У середу, 16 січня, Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту чотирьом українським морякам, яких російські прикордонники взяли в полон 25 листопада у районі Керченської протоки.

      Так, арешт до 24 квітня продовжили українським морякам Віктору Безпальченку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину та Володимиру Лісовому. Їх звинувачують у нібито незаконному перетині кордону Росії в Чорному морі.

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      На судовому засіданні були також присутні родичі моряків, консули, журналісти та уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

      Зауважимо, що адвокати моряків клопотали про те, щоб справи українців передали до військового суду, адже вони є військовополоненими. Проте суд відхилив це клопотання.

      У свою чергу слідчі ФСБ просили продовжити термін тримання під вартою морякам. Аргументували це лише тим, що існує ризик переховування підозрюваних від слідства. За словами адвокатів українців, російські слідчі фактично не обґрунтували цей ризик.

      Самі моряки повністю підтримали захисників і не відповідали на жодні питання судді, які не стосуються їхніх імен та звання, посилаючись на Женевську конвенцію.

      Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту ще 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня 2019 року, а 16 моряків – до 26 квітня.

      Захисники полонених відразу ж заявили, що подаватимуть апеляції на рішення суду у справах усіх моряків, а також поскаржаться до Європейського суду з прав людини. На оскарження рішення у них є всього 3 дні.

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії? 25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли 3 українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      У Росії звинуватили українські кораблі у тому, що ті нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу російських прикордонників українські судна продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росії вдалося захопити 2 українських кораблі та взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі українських полонених моряків триватиме у Росії до 25 травня. Адвокати моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ Арешт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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