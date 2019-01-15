Продовження арешту полонених моряків у РФ: адвокати оскаржать рішення у Європейському суді

Захист українських моряків, затриманих 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки, оскаржуватиме продовження їх арешту в усіх інстанціях, зокрема в Європейському суді з прав людини.

Раніше 24 канал повідомляв, що половині українських моряків у російському полоні продовжили термін перебування під вартою до 24 квітня. Відповідне рішення прийняв Лефортовський районний суд Москви.

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Будемо оскаржувати це рішення. І в ЄСПЛ також,

– заявив адвокат Микола Полозов, який захищає командира моряків Дениса Гриценка, передає "Інтерфакс".

Зазначимо, що у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.