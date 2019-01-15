Суд у Росії продовжив арешт 12 полоненим українським морякам: відомий термін

Справу українців одночасно розглядало троє суддів у різних залах. Полонених моряків поділили на групи по 4 людини.

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Зокрема, московські судді оголосили рішення у такому порядку: перша четвірка – Сергій Цибізов, Андрій Оприско, Євген Семидоцький, Роман Мокряк; друга – Андрій Шевченко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Володимир Терещенко; третя четвірка – Михайло Власюк, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко.

Засідання проходили в закритому режимі для слухачів, а представників ЗМІ пустили лише на оприлюднення резолютивної частини.

Зазначимо, українські моряки відмовилися давати свідчення в суді Росії-агресора.

Поки московські судді вирішували долю українців, поблизу суду пройшов одиночний пікет на підтримку моряків. Дівчина біля будівлі тримала плакат з написом: "Звільнити українських моряків з російських в'язниць!"

Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.