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      Чим загрожує Росії захоплення українських моряків: думка адвоката

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      Росії може загрожувати міжнародний трибунал через взятих у полон моряків
      Росії може загрожувати міжнародний трибунал через взятих у полон моряків / Фото з вільних джерел

      Захоплення українських моряків у полон та судилища над ними можуть загрожувати Росії міжнародним трибуналом, оскільки ці дії є порушенням військового права.

      У цьому певен адвокат одного із військовополонених моряків Дениса Гриценка Микола Полозов, передає "Громадське".

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      Кремль вже розуміє, що у ситуації із захопленням українських моряків вляпався у дуже некрасиву, важку політичну ситуацію. Звісно, вони розуміють, що на суді ми будемо порушувати питання про порушення Женевської конвенції, що в майбутньому це може загрожувати російській владі міжнародним трибуналом, оскільки це порушення військового права стосовно українських військовослужбовців,
      – розповів він.

      За словами захисника, саме дії на кшталт недопуску преси чи омбудсмена на судові засідання є доказом розуміння РФ ситуації в цілому.

      Також він зазначив, що слідчі ФСБ подали клопотання про продовження терміну тримання під вартою усім 24 українцям до 26 квітня, тобто на три місяці, а термін слідства вже продовжений до 25 травня.

      Полозов додав, що зі свого боку сторона захисту вимагатиме негайного звільнення українських моряків зі слідчого ізолятору, оскільки Женевська конвенція не передбачає, щоб військовополонені знаходились в тюрмах та слідчих ізоляторах.

      Проте, як пояснює адвокат, у своїх клопотаннях російське слідство вказує стандартне формулювання, щодо ризиків переховування українських моряків, бо вони громадяни України.

      Але тут поряд з Лефортовським судом є річка Яуза. З таким же успіхом слідчі могли написати, що вони, як моряки можуть втекти річкою. Це абсолютна маячня. Таке формулювання використовувалося і в десятках інших справ щодо політв'язнів,
      – сказав Полозов.

      Він додав, що клопотатиме щодо допуску преси та Людмили Денісової у зал суду.

      За його словами, тільки минулого тижня адвокати змогли потрапити до деяких моряків, але усім зайти одночасно неможливо, тому що у СІЗО Лефортово є спеціальна система жеребкування адвокатів, яка на два тижні розподіляє графік відвідувань. Шанс поспілкуватися з усіма буде лише 15 січня у суді.

      Нагадаємо, у Росії 15 січня мають обрати новий запобіжний захід 24 українським морякам. Раніше у РФ до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі військовополонених моряків, які були незаконно захоплені російськими прикордонниками біля Керченської протоки. Адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Судді Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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