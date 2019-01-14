Чем грозит России захват украинских моряков: мнение адвоката

Захват украинских моряков в плен и судилища над ними могут угрожать России международным трибуналом, поскольку эти действия являются нарушением военного права.

В этом уверен адвокат одного из военнопленных моряков Дениса Гриценко Николай Полозов, передает "Громадське".

Читайте также: "Договоренности не имеют никакого значения": Денисова рассказала о новой подлости Москальковой

Кремль уже понимает, что в ситуации с захватом украинских моряков вляпался в очень некрасивую, тяжелую политическую ситуацию. Конечно, они понимают, что на суде мы будем ставить вопрос о возбуждении Женевской конвенции, в будущем это может грозить российским властям международным трибуналом, поскольку это нарушение военного права в отношении украинских военнослужащих,

– рассказал он.

По словам защитника, именно действия вроде недопуска прессы или омбудсмена на судебных заседаниях является доказательством понимания РФ ситуации в целом.

Также он отметил, что следователи ФСБ подали ходатайство о продлении срока содержания под стражей всем 24 украинцам до 26 апреля, то есть на три месяца, а срок следствия уже продлен до 25 мая.

Полозов добавил, что со своей стороны сторона защиты будет требовать немедленного освобождения украинских моряков из следственного изолятора, поскольку Женевская конвенция не предусматривает, чтобы военнопленные находились в тюрьмах и следственных изоляторах.

Однако, как объясняет адвокат, в своих ходатайствах российское следствие указывает стандартную формулировку, относительно рисков укрытия украинских моряков, потому что они граждане Украины.

Но здесь рядом с Лефортовским судом есть река Яуза. С таким же успехом следователи могли написать, что они, как моряки могут убежать по реке. Это абсолютный бред. Такая формулировка использовалось и в десятках других дел относительно политзаключенных,

– сказал Полозов.

Он добавил, что будет ходатайствовать о допуске прессы и Людмилы Денисовой в зал суда.

По его словам, только на прошлой неделе адвокаты смогли попасть к некоторым морякам, но всем зайти одновременно невозможно, потому что в СИЗО Лефортово есть специальная система жеребьевки адвокатов, которая на две недели распределяет график посещений. Шанс пообщаться со всеми будет только 15 января в суде.

Напомним, в России 15 января должны выбрать новый меру пресечения 24 украинских моряков. Ранее в РФ до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делам военнопленных моряков, которые были незаконно захвачены российскими пограничниками у Керченского пролива. Адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

Как украинские моряки оказались в российском плену?​

25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.