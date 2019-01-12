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      В России продлили срок следствия по делу пленных украинских моряков: известна новая дата

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      В России продлили срок следствия по делу пленных украинских моряков до 25 мая
      В России продлили срок следствия по делу пленных украинских моряков до 25 мая / Фото из открытых источников

      В России к 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными возле Керченского пролива.

      Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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      Следствие также настаивает на продлении содержания под стражей украинских моряков еще на три месяца.

      Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая. Следствие также настаивает на продлении срока ареста обвиняемым до 26 апреля, то есть на 3 месяца,
      – говорится в сообщении.

      Напомним, ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

      Почему Россия захватила украинские корабли и взяла в плен моряков?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.
      Впоследствии группа украинских кораблей все же продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ЗАХВАТА РОССИЕЙ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ: ХРОНИКА

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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