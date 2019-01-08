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      Для чего Путину захваченные украинские моряки: объяснение Климкина

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      Захваченные моряки нужны России для "технологической игры" перед выборами, – Климкин
      Захваченные моряки нужны России для "технологической игры" перед выборами, – Климкин / Фото из открытых источников

      Вопрос освобождения захваченных украинских моряков для Кремля – это технологическая игра на фоне предстоящих выборов в Украине. В ней Кремль захочет задействовать не только моряков, но и других незаконно заключенных украинцев.

      Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в эфире 1+1.

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      Он подчеркнул, что цель России – использовать этот вопрос перед выборами в Украине.

      Все наши друзья и партнеры, которые разговаривали и с российским президентом, и со всеми, говорят: у нас очень четкое чувство внутри, что они будут играть на выборах,
      – сказал Климкин.

      Министр отмечает, что это не означает невозможность освобождения моряков до выборов. Однако точным является факт, что такое поведение Кремля станет частью технологических предвыборных игр. По словам Климкина, это касается не только моряков, но и других политических заключенных.

      При этом министр добавил, что надеется на скорое освобождение моряков.

      "Я очень надеюсь. Мы на это работаем, стараемся помочь", – заявил он.

      Кроме того, глава МИД отмечает, что украинские дипломаты установили и официальные, и неофициальные контакты с российской стороной.

      К слову, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не может объяснить, почему она атаковала украинские корабли в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива. По его словам, только Кремль тут пытается дестабилизировать ситуацию.

      Почему Россия захватила украинские корабли и взяла в плен моряков25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ЗАХВАЧЕННЫХ РОССИЕЙ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Заложники МИД Украины Конфликт в Азовском море Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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