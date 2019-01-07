Порошенко очертил свое видение российско-украинского конфликта на Азове

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не может объяснить, почему она атаковала украинские корабли в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива. По его словам, только Кремль тут пытается дестабилизировать ситуацию, однако Украина, подчеркнул он, никогда не позволит милитаризировать этот регион.

Такое заявление украинский гарант сделал в комментарии информационному телеканалу CNN Turk, передает его пресс-служба.

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Как подчеркнул он, Украина никогда не признает оккупацию Азовского моря, что Россия пытается сейчас сделать, а также никогда не признает оккупацию Керченского пролива.

"Мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море. Потому, что Азовское море – это зона экономической активности мультимиллионной агломерации на востоке моей страны. Мне ненавистно мнение, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как именно нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", – отметил украинский президент.

Вспоминая агрессию Кремля вблизи Керченского пролива, Порошенко отметил, у Украины есть доказательства того, что атаку россияне совершили в нейтральных водах Черного моря неподалеку от Турции. По его словам, речь идет о видео, радиоперехвате и спутниковых снимках.

"И Россия говорит о провокации? Это открытые международные воды, это внутренние украинские воды. Есть международное право и двусторонний договор, где Керченский пролив это совместный пролив, который принадлежит и Украине, и России. И это был всего лишь плановый переход из Одессы в Мариуполь для ротации этих двух малых военных судов. Они не имеют никакого дополнительного вооружения, дополнительных членов экипажа, ничего", – подчеркнул глава Украинского государства.

В то же время он утверждает, что Россия не может объяснить, почему и кто принял решение напасть на украинские корабли.

Однако, это является актом агрессии. Это юридическая ответственность Российской Федерации за нападение на мои корабли. 24 украинских моряка, которые сейчас находятся в Москве. Это не подпадает под юрисдикцию российского суда. Они являются военнопленными по Женевской конвенции. И Россия должна немедленно вернуть моих солдат. В частности, призывы и требования от всего мира об освобождении украинских моряков из плена к Путину звучали на саммите стран "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе,

– говорит он.

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Также Порошенко убеждает, что вопрос безопасности в Черном море является чрезвычайно важным для всех государств черноморского региона (Украины, Турции, Болгарии, Румынии и Грузии), но "только Россия пытается дестабилизировать ситуацию".

"Россия должна объяснить почему новый комплекс противовоздушной обороны С-400, новый протикорабельний комплекс сейчас располагаются в Керчи и Феодосии. "Это абсолютно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в этой ситуации мы должны быть готовы ответить", – подытожил президент.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.